國際貨幣基金（IMF）大幅下修台灣今年經濟成長預測值為衰退4％，排名亞洲四小龍第三。對此，行政院政委龔明鑫今日表示「參考參考就好」，並強調亞洲開發銀行（ADB）日前對台灣今年經濟成長預測值為1.8％，ADB對於台灣、亞洲的了解更為透徹「比較值得參考」。

IMF最新發表的「世界經濟展望」（WOE）季報預測，今年全球國內生產毛額 （GDP）將衰退3％，遠不如1月所預估的成長3.3％。針對台灣，IMF預測今年經濟將衰退4％，遠不如去年10月預估的成長1.9％，在「亞洲四小龍」當中，表現只優於香港的衰退4.8％。

對此，龔明鑫指出，沒人會認為有這樣的結果，他分析，第1季的資料即將出爐，主計總處據此預估約為1.8％，也是大致可能的結果，而台灣在第1季整季出口仍有成長，且國內消費即使受影響，衝擊也不是非常大，加上第1季投資也有持續。

龔明鑫說，第2季目前比較難預估，不過目前看來，在第1季表現較好的IT、半導體等產業，到第2季，因全球居家工作需求的行動通訊、筆電等設備，相關零件都是台灣製造，若加上中國大陸的復工狀況改善，台灣IT產業可能會持續成長，即使受衝擊也不會太大。

龔明鑫說，油價在第2季的狀況會比第1季理想，而台灣的內需衝擊，因沒有封城，不會產生太大衝擊，既定消費仍會持續。

龔明鑫說，假定台灣經濟成長率在第2季表現真的不好，甚至零成長，在此前提下，全年若要達到衰退4％，等於下半年要衰退8％到9％，「這有可能嗎？」這是不可能的事情，「參考參考就好」。

(工商 )