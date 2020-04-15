倫元投顧分析師陳學進表示，台股15日開高走高，終場上漲114.27點，漲幅1.11％，收在10,447.21點，櫃買指數同步收紅，終場上漲1.61點，漲幅1.25％，以130.16點作收。三大法人方面，外資轉賣36.84億元，投信續買26.65億元，自營商轉賣18.59億元，外資於台指期貨市場上同步減碼3,299口多單，累計淨多單部位為35,256口，心態轉趨謹慎中性偏多。

雖然新冠肺炎疫情的危機尚未完全解除，全球累計確診病例逼近2百萬大關，然歐美疫情進入高原期，美國六州更研擬重開計畫，樂觀情緒14日在華爾街持續蔓延，經濟重啟的希望消弭銀行財報利空，帶動美股四大指數14日全面走揚。

美股的表現也激勵台股15日再創10,449點波段新高，儘管短線上不排除或有震盪，但由多方作價，加上10日線和月線震盪走揚的推波助瀾，後市行情仍有強彈續漲再戰季線的機會，操作仍以低接不追高為原則。

個股方面，本周納入投資組合的訊芯-KY，受惠5G應用爆發，去年稅後淨利年增1.14倍，在多頭趨勢向上且法人心態偏多不變前，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

(工商 )