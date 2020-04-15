新冠肺炎疫情籠罩全球，手術衣供不應求，不織布大廠南六（6504）15日在線上業績發表會時指出，目前中國平湖廠手術衣產線產能滿載，高雄燕巢廠將新增一條手術衣產線因應需求，預期，第二季的營運表現將明顯較第一季好。

在國內燕巢新廠加入營運下，南六3月營收創下單月歷史新高；第一季的產能占比為手術衣10％、水針不織布27.7％、濕巾/保養品34.7％、熱風熱壓布27.6％。

南六指出，第一季受到農曆年假及中國停工影響，在工作天數減少下，不織布出貨量下滑，年減2.5％；不過，在大陸廠區全面復工及新產能開出下，第二季出貨量可較首季提升。

燕巢廠產能利用率提升，加上手術衣的出貨量增加，南六對今年第二季以後的營運審慎樂觀。而在印度新廠預計2021年加入，明後年成長動能將更優於今年表現。

南六印度廠計畫在今年底、明年初完成生產線安裝，最快可於2021年上半年開始貢獻營收；南六指出，由於全球的衛生品牌紛紛赴印度設廠生產，其中多個品牌廠都是南六客戶，因此印度廠的訂單來源無虞。

(工商 )