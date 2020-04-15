NCC於15日公布2019年度國內行動上網速率，中華電、遠傳上網速率分居第一及第二，全國4G定點量測平均下載速率提升到108.33Mbps，較2018年度量測結果95.42Mbps提高13.53％，各縣市4G移動量測平均下載速率則介於38.71～69.03Mbps。

五家行動寬頻業者之行動上網速率量測統計結果，定點量測部份，NCC主任秘書蕭祈宏表示，五大電信公司定點上網速度大於100Mbps比例，中華電占62.5％、遠傳49％、台灣大44％、台灣之星12％、亞太電2.14％。速度低於25Mbps的業者，亞太電占比53.3％、台灣之星31.69％、遠傳6.34％、台灣大5.2％、中華電3.39％。

NCC表示，將於2022年開始量測5G上網速率。

NCC此次量測統計係委由財團法人電信技術中心（TTC）於2019年6月至10月執行，定點量測部份是由專業量測人員至全國7,851個戶外區域（包含村里長辦公室、郵局、警察局派出所、捷運站、火車站及百貨公司等區域）進行量測，結果顯示4G全國平均下載與上傳速率分別為108.33Mbps與27.18Mbps、雲端下載速率為95.64Mbps。

移動量測由專業量測人員於各縣市主要道路、高速公路及快速道路以正常行車速率駕車進行量測，並於高鐵、臺鐵、臺北捷運及高雄捷運列車內進行量測。各縣市主要道路之4G平均下載速率為38.71Mbps～69.03Mbps、大眾運輸之4G平均下載速率為36.46Mbps～124.77Mbps。

通信中斷率量測方面是由專業量測人員於國道、快速道路及大眾運輸系統移動中，全程量測通信中斷率。量測結果顯示台鐵因南迴線訊號尚未完全改善，其語音及數據中斷次數較高。

至於載波聚合(Carrier Aggregation, CA)使用比例分析，量測除延續107年度公布CA使用比例外，另增加公布不同CA (2CA～5CA)比例之開啟情形，藉以了解各業者於國道、快速道路及大眾運輸系統之網路建設及優化成果。

由於4G用戶數整體係由2018年10月之2,690萬戶增加至2019年11月的2,926萬戶，增幅為8.77％，顯示行動寬頻業者隨用戶數成長仍持續積極建設高速行動寬頻網路。

(工商 )