新冠疫情蔓延全球各地，嚴重影響經濟活動，連帶社福團體向民眾募款也愈來愈困難。彰化銀行為助弱勢逆風飛翔，推出台灣Pay「愛在彰銀 e啟行動」公益活動，除率先捐出100萬元給4家公益機構外，並邀請社會大眾小額捐款助弱勢，公益腳步不停歇。

彰化銀行自2018年起連續兩年推出台灣Pay行動支付公益活動，透過彰銀錢包小額募款，每年皆募得百萬元以上的善款，深獲民眾高度認同。

現在雖有新冠疫情肆虐，但彰銀公益熱情更熾。今年擴大規模攜手「失親兒基金會」、「雙福基金會」、「現代婦女基金會」、「樂山園基金會」4家公益團體，共同舉辦「愛在彰銀 e啟行動」公益活動，募得善款除支應社福團體既有之公益用途，同時供應其防疫所需支出，像是支持失親兒的遠距數位學習課程，讓孩子可以於任何地點、時間，持續不間斷的音樂學習課程，或是為受助機構添購口罩、漂白水、酒精、額溫槍等防疫物資。

「愛在彰銀 e啟行動」活動期間自2020年4月16日起至11月30日止，凡民眾透過「彰銀行動網」與「台灣行動支付」APP，綁定彰銀帳號或信用卡，並掃碼或線上捐款，每筆達10元以上捐款，彰銀另外再捐款10元給以上4家公益團體。

同時，為了讓計畫發揮更大效益，彰化銀行與受助基金會也準備了具有紀念意義的超值贈品。凡單次捐款達一定金額之民眾，就有機會獲得經典款後揹包、精美餐具組、嚴爵音樂線上課程、社企咖啡掛耳包、美人咖啡豆、天使畫作文創品-春天磁鐵組、泡泡毛巾或安心步子公益悠遊卡及卡套等善心小禮物。

(工商 )