嘉義縣啟動紓困學生用餐問題協助機制，幫助因防疫停課在家、未能到校之經濟弱勢學生午餐供應。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

因應新冠肺炎疫情，嘉義縣決議暫停本學期之戶外游泳課程，並同時啟動紓困學生用餐問題協助機制，幫助因防疫停課在家、未能到校之經濟弱勢學生午餐供應。

嘉義縣政府教育處表示，縣內有些學校有游泳池，沒有游泳池的學校則需到校外辦理游泳課程，雖然離開校園仍有教師隨行，但考量無法完全避免防疫相關疑慮，因此，經跨局處防疫會議決議，縣府管轄的學校一律暫停辦理本學期戶外游泳課程。

處長陳添丁表示，雖暫停本學期戶外游泳課程，但仍請學校協助宣導防溺及水域安全知識，以避免學生溺水事件發生；另外，針對經濟弱勢學生，若因防疫停課在家，會全力協助學生的午餐需求。

他說，保障經濟弱勢學生在防疫停課期間，也能照常吃到營養午餐，已啟動相關措施，補助每人50元的營養午餐經費，由學校協調超商或自助餐業者供應午餐，學生可拿著餐券就能領取餐點；目前統計本學期縣內低收及中低收入弱勢學生數有2239位，學校將依學生需求申請。

(中時 )