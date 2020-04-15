彰化海線潮間帶有許多岸邊美食，「赤嘴蛤」就是當地人稱的佳餚。今天上午有一名老伯隻身前往挖赤嘴，沒有注意退潮後海泥軟深，結果愈走愈遠後，雙腳陷入泥濘無法「自拔」，眼看海水要漲潮了，幸好有附近漁民發現，幫忙打電話求援，海巡人員立即趕往，最後還出動怪手，將老伯「挖」出來，化險為夷。

阿伯被救起後，檢視他的身上沒有外傷，可能受到驚嚇而顯得有些「遲鈍」，他說，是利用退潮時機至潮間帶挖赤嘴，以為退潮沒關係，越挖距離岸邊越遠，卻沒想到泥灘這麼黏人，雙腳踩入竟然拔不起來了。

老伯海邊挖赤嘴蛤陷爛泥無法自拔 海巡出動怪手挖人。（海巡署提供/吳家詮傳真）

老伯海邊挖赤嘴蛤陷爛泥，最後出動怪手協助挖人運回安全地面。（海巡署提供/吳家詮傳真）

由於當地的土質又黏又深，老伯剩下半個身在泥土外，而且有愈陷愈深的危險，海巡和消防人員見施救不易，安檢所所長力即向附近的工廠借來怪手，小心翼翼靠近後，先將阿伯爛泥中「剷起」，再用怪手斗載送到安全的位置，這時阿伯驚慌的臉上，才終於露出笑容。

第三岸巡隊提醒民眾，海邊意外事件頻傳，民眾至海邊遊玩時多注意自身安全及漲退潮時間，同時呼籲民眾，在海岸若發現任何需援助之情事，皆可撥打海巡署118免費報案專線

被救起老伯滿臉驚恐，踏上安全陸地後才鬆了一口氣。（海巡署提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)