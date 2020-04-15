亞洲直播媒體與社交娛樂影音集團 M17 集團持續強化多元內容，近期結合廣播和即時互動概念，推出台灣第一的語音直播平台-Wave語音直播後；旗下17 Media繼《明星製作人》後，再度挑戰全新綜藝節目內容，請到Youtuber梓梓（董梓甯）擔綱主持全程一鏡到底的八小時旅行直播新節目-《17瘋開箱》，首度開播搭擋17美食主播森森，在苗栗趴趴走展開歡樂旅程，觀眾也可透過直播即時互動參與意見。讓用戶們就算在家防疫，也可擁有多重優質節目選擇。

17 Media自製全新旅遊節目《17瘋開箱》直播開箱全台景點

「末日公路旅行，走出台灣新視野」，17 Media全新旅遊節目-《17瘋開箱》將透過全程一鏡到底直播旅遊過程，帶觀眾一起開箱全台特色飯店、必去秘境與美食，熱愛出遊的人氣Youtuber梓梓（董梓甯）首度挑大樑主持旅遊實鏡節目，將陸續搭檔多位17主播開箱全台21個縣市，首集節目前往巧克力雲莊品嘗各種由巧克力入菜的美食；《17瘋開箱》除了兩位美女主持人外，不時還會加入當集走訪縣市的在地藝人或名人帶路特色小吃或豪華料理，為觀眾挖掘台灣旅遊新資訊；此外觀眾可透過直播間即時互動參與意見，提出希望前往開箱地點的資訊，節目中兩人的挑戰任務及PK，也將由觀眾投票預測結果以決定她們的命運。《17瘋開箱》自4月26日起每周日12點在17直播播出。

Wave語音直播平台節目優質多元 帶你耳聽八方

Wave語音直播平台跳脫注重顏值的直播型態，結合廣播和即時互動概念打造全新直播APP，Wave也自行籌備官方節目，提供藝名人嶄新平台呈現優質作品，近期像眼球中央電視台最美半屏山「眼肉芽」，便將語音直播初體驗獻給Wave，一上線便吸引逾千人同時在線收聽，從官媒腔變成日常口音更讓用戶們大呼可愛；知名Youtuber-一隻阿圓也首度在Wave上直播，聲情款款的分享從單戀、相戀到失戀等私密感情事，為用戶解答感情上的疑難雜症。四月中起眼肉芽連續兩個週三與一隻阿圓連續兩個週四都將在Wave的官方節目中開播，並開放粉絲Q＆A問答。

M17旗下語音直播平台-Wave語音直播優質節目多元。(M17提供／黃慧雯台北傳真)

同時為了提供聽眾更廣泛的新知，Wave也邀請各領域專業講師開播，包括：曾以《我可能不會愛你》奪下金鐘最佳行銷獎，近期爆紅台劇《想見你》、《花甲男孩轉大人》、《荼蘼》等的幕後推手-蔡妃喬老師，以多年的戲劇圈經驗在Wave上分享戲劇行銷成功案例，同時給予寶貴意見給想進娛樂圈工作的年輕後進；曾以知名作品《帶我去月球》、《江湖無難事》等橫跨電影、電視和舞台劇的全能編劇-馮勃棣老師首度在Wave上開播，分享戲劇產業與文本解析，揭開編劇工作的神秘面紗，為聽眾帶來各式優質內容。

Wave自上線以來持續不斷更新內容及技術，每月都有主題式趣味競賽以增加DJ和用戶之間的互動。今年三月上線最新連麥技術，最多可達8人在線同時對談；為了號召全台好聲音來平台上一展才華，Wave藉由連麥功能於4/15-4/28日間舉辦總獎金近新台幣三萬的「心動情話大賞」，比賽主題分別有「影劇台詞」、「土味情話」、 「流行歌詞」等項目，讓DJ們透過這幾類主題做浪漫PK，除了排名前十的DJ即可獲得官方認證的開播熱門加乘-情話大聲公徽章3天，Wave也依照排名提供參賽DJ官方認證情話顧問開播框或徽章特效，加強開播時的直播間排位，讓好聲音更容易被聽見。

(中時電子報)