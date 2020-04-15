新型冠狀病毒在全球擴散，歐美最新研究顯示，慢性病及心血管疾病患者，若罹患新冠肺炎，不僅死亡率高，重症住院者更多，不可不慎。為協助患者做好自我管理，醫界首度黑客松作品「好心鄰」LINE上線，協助提醒用藥，紀錄檢測指數紀錄等。

財團法人中華民國心臟基金會執行長黃瑞仁表示，美國醫學會雜誌(JAMA)2月刊登的研究顯示，新冠肺炎138名住院患者中，近半數患有至少1種合併症，前3名分別為高血壓(31％)，心血管疾病(14.5％)和糖尿病(10％），而歐洲心臟雜誌(European Heart Journal)刊登的研究顯示，早期的新冠肺炎患者中，有高達50％的住院患者有慢性疾病，其中有40％罹患心血管或腦血管疾病，意即罹患新冠肺炎而重症住院者，心血管疾病患者占2成。

台灣介入性心臟血管醫學會理事長謝宜璋表示，美國心臟學院今年3月針對新冠肺炎的通報指出，慢性病患者罹患新型冠狀病毒的致死率較高、預後較差，以大陸的數據來看，罹患新型冠狀病毒的心血管疾病的患者致死率為10.5％，比糖尿病7.3％、慢性呼吸系統疾病6.3％、高血壓6.0％以及癌症5.6％都高。患者在疫情期間，更要比平時加倍愛惜自己的心臟。

謝宜璋呼籲患者，在新型冠狀病毒來襲期間，更要比平時加倍愛惜自己的心臟，例如規律運動及飲食，做好平時的血壓、血糖、體重及用藥記錄，在疫情期間，更可以透過AI(Artificial intelligence, AI)人工智慧做好患者的自我健康管理。

醫界首度黑客松作品「好心鄰」（https://lin.ee/3tCD1E3），將AI人工智慧和LINE的「聊天機器人」程式相容，主動提醒按時服藥，藉以提升急性冠心症(Acute coronary syndrome, ACS)患者用藥的順從性。此外，也加入全方位血糖、血壓、體重等記錄功能，增強患者服藥順從性，且每天記錄控管身體指數，可降低心肌梗塞復發風險。

(中時 )