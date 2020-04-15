北市副市長蔡炳坤（右）15日下午親自視察北捷防疫狀況，關懷加入千人防疫就業服務方案的員工。（游念育攝）

北市副市長蔡炳坤（右）15日下午親自視察北捷防疫狀況，體驗首台語音售票機。（游念育攝）

新冠肺炎持續延燒，台北捷運公司配合中央和北市府防疫政策，落實防疫措施，台北市副市長蔡炳坤15日下午也親自捷運中山站視察捷運防疫情況，另外，北市日前推動第1波「千人防疫就業方案」釋出1千個職缺，其中324位10日起陸續加入北捷各站防疫服務，蔡炳坤說，加入北市防疫隊，能維持基本生活又能一同為防疫工作盡心力。

蔡炳坤指出，目前共有11台紅外線熱顯像儀設置在各捷運站，試辦3個月如成效好，將會在人潮較多的站繼續增設，而北市也提供失業和放無薪假的民眾就業機會，近期也都已上工，包含舉牌、測量體溫等工作，北市府撥出約1億8千萬的預算，這波晉用千人也將持續6個月。

蔡炳坤說明，因市府預算有限，第2波則配合中央推出，工作時數上限為80小時，以時薪158元支給，每月可領1萬2千多元，共釋出約750多個防疫職缺，蔡說，接下來除面臨失業潮外，還有畢業潮，與去年同期相比，3月領取失業補助的民眾增加5成，預估4月份領取的人將會更多，可能達到3千多人。

台北捷運公司總經理沈志藏指出，從架設紅外線熱顯像儀以來，共有4例體溫超過38度的案例，其中2位是由救護車載走，另2位則通知親友接走；另外，蔡炳坤指出，北捷也提供紙口罩給未戴口罩的民眾，從4日勸離拒載900位，截至13日已剩下25位大幅下降，戴口罩也逐漸成為民眾的習慣，而日前未戴口罩遭罰的案件，也移送衛生局承辦，評估裁罰金額。

(中時 )