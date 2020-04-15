屏東13日出現罕見日暈，忽紫忽白的光環美呆了。(民眾提供／謝佳潾屏東傳真)

屏東13日出現罕見日暈，忽紫忽白的光環美呆了。(民眾提供／謝佳潾屏東傳真)

美呆了！屏東13日中午出現罕見日暈，大家紛紛將自己用手機拍到的「傳說美景」上傳臉書，不僅掀起熱烈討論，也引起屏東縣長潘孟安的注意，在自己臉書上分享這幅特屬屏東的美景。氣象局研判日暈出現的時間跟彩虹一樣，時常時短，而該日暈現象偏南，除屏東外台東大武也可見。

恆春氣象站主任薛全義指出，日暈是冷氣團過境後，太陽光經過高雲族（卷雲或卷層雲為冰晶雲）折射及反射造成，而暈有分大、小暈，當日是小暈，且外圈偶爾呈現紫色或白色的光環，非常少見。

(中時 )