屏東出現罕見日暈 忽紫忽白的光環美呆了 17:512020/04/15 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東13日出現罕見日暈，忽紫忽白的光環美呆了。(民眾提供／謝佳潾屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東13日出現罕見日暈，忽紫忽白的光環美呆了。(民眾提供／謝佳潾屏東傳真) 屏東13日出現罕見日暈，忽紫忽白的光環美呆了。(民眾提供／謝佳潾屏東傳真) 美呆了！屏東13日中午出現罕見日暈，大家紛紛將自己用手機拍到的「傳說美景」上傳臉書，不僅掀起熱烈討論，也引起屏東縣長潘孟安的注意，在自己臉書上分享這幅特屬屏東的美景。氣象局研判日暈出現的時間跟彩虹一樣，時常時短，而該日暈現象偏南，除屏東外台東大武也可見。 恆春氣象站主任薛全義指出，日暈是冷氣團過境後，太陽光經過高雲族（卷雲或卷層雲為冰晶雲）折射及反射造成，而暈有分大、小暈，當日是小暈，且外圈偶爾呈現紫色或白色的光環，非常少見。 (中時 ) #屏東 #自己 #美景 #臉書 #光環 也許您會感興趣 推薦閱讀 臉書湧現酒店妹求包養文 4/9成了國際上岸日 16:452020/04/11 社會 被威脅死在水裡 白冰冰提告 00:512020/04/14 社會新聞 麵店竊食材 順手偷口罩 15:122020/04/14 社會 國民黨順時中 臉書粉專黨徽戴粉紅色口罩 15:272020/04/14 政治 江啟臣臉書民調 98％贊成紓困發現金 20:092020/04/14 政治 台灣最美風景是人 別被網軍矇了 01:242020/04/15 兩岸要聞 清華大學與臉書／哈佛合作研究疫情傳播 台北市民染疫機率最高 11:322020/04/15 科技 母獅叼幼獅渡河 網見背後亮點哭了 12:212020/04/15 搜奇 林書豪臉書被灌爆 府：希望理性討論 14:312020/04/15 政治 菜市場聽新竹有2例確診 主婦急貼臉書公告遭送辦 16:042020/04/15 社會 生活熱門新聞 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 - 生活 華航改名硬幹到底 港媒曝下場悽慘 - 生活 白天回溫 氣象局曝下波鋒面變天時間 - 生活 何晶又發文！轉貼「蔡英文網軍橫行」...底下網友竟力挺 - 生活 通報WHO操刀人曝光 前疾管局長：一看就知代誌大條 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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