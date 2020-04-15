臺灣銀行自2020年4月15日起，於臺灣銀行網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、營業部及各分行（簡易型分行除外），銷售2020年版「永遠在一起」彩色精鑄銀幣，每枚售價新臺幣1,890元，本品項銀行不買回。

溫馨五月情，甜蜜傳心意，不論是母親或是情人，在感恩的季節，選份好禮送給摯愛的人。

本枚銀幣主題面描繪兩隻萌樣的小海獺，手牽著手仰躺在海水中，幣面外圍還設計了主題文字「ALWAYS TOGETHER」。海獺是群居動物，家庭成員常成群結伴手牽著手一起仰躺在海面上漂浮，海獺媽媽餵養小海獺時，將牠抱在胸前哺乳，睡覺時互相擁抱在一起，避免在海流中被沖散，這是愛的絕佳表達。

本款銀幣為澳洲柏斯鑄幣局發售，每枚銀幣重量1/2英兩，含銀千分之999.9，銀幣正面刻劃英國女王伊莉莎白二世側面肖像、發行年份2020、面額50 CENTS及國名TUVALU，全球限量發行7,500枚。其以精鑄工法鑄造，幣面呈現特有之鏡面光澤，襯托彩色的主題圖案更加細膩迷人，每枚銀幣均附展示盒及保證書，適合個人珍藏及饋贈親友。

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