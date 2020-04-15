防疫選好食「台灣Pay」涼夏大回饋，臺灣銀行4月起與聖德科斯合作舉辦「夏日．有機．健康 來聖德科斯現折15％」活動，自2020年4月1日起至6月30日止，於全台聖德科斯門市使用「台灣Pay」消費，單筆消費不限金額立享現折15％，每筆折扣上限新臺幣200元，本活動折扣總金額以新臺幣100萬元為上限。

聖德科斯為國內生機食品著名連鎖商店，全台有遍及北、中、南、東約計90家門市據點，提供多品項的有機食品，讓大家買得安心、吃得健康，現在只要在結帳時拿出手機秀出「台灣Pay」付款碼，掃碼消費就能輕鬆享受行動支付帶來的便利，還能享有活動優惠。

「台灣Pay」提供購物、繳費、繳稅、轉帳及提款等多元服務，今年第二季攜手國內各大型連鎖店家，包括八方雲集、茶湯會、全國電子、馬可先生、悟饕池上飯包、Q burger饗樂餐飲、丁丁藥局、聖德科斯、小北百貨、太和工房、築間幸福鍋物等舉辦優惠活動，使用「台灣Pay」掃碼支付，讓民眾生活便利且樂享回饋。

此外，為響應財政部推動的「雲端發票」政策，民眾使用台灣Pay消費後可透過將發票儲存在雲端，不需要印出紙本發票，環保之外還能享有額外的「雲端發票專屬獎」對獎資格，中獎機會提高。

臺灣銀行以顧客的需求為導向，規劃推展具前瞻性、加值性、友善性的數位金融服務，並積極結合在地文化，讓一般民眾及小微商家均能享有便利的行動支付，促進普惠金融的發展。

(工商 )