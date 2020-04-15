禾聯碩為自家股票護盤，是今年家電業首家實施庫藏股的廠商，今（15）日宣布，斥資1.41億餘元，買回1,543張股票，每股平均買回價格91.42元，佔已發行股份的2.03％。

禾聯碩去年5月24日以每股承銷價91.0元上市掛牌交易，3月間台股暴跌，禾聯碩股價也慘綠，跌破承銷價。禾聯碩3月24日董事會決議，從3月24日至5月23日實施庫藏股，預計買回3,000張自家股票，每股買回價格75.0～115.0元，佔已發行股份的3.95％。

禾聯碩今日公布，3月25日至4月15日總計買回1,543張股票，每股平均買回價格91.42元，佔已發行股份2.03％，在期滿前仍會繼續買入。今日上漲0.3元，收盤價為94.3元。

禾聯碩今年推出變頻空調、冰箱、洗衣機，以及多款全新電風扇、空氣清淨機及除濕機等小家電新產品，加入銷售行列，3月合併營收5.12億元，比去年同期成長14.67％；第一季合併營收11.96億元，也較去年同期增加2.91％。

(工商 )