隨著疫情陸續在部分區域獲得控制，以及美國聯準會（Fed）推出多項穩定市場措施，各類風險性資產自3月低點全面反彈，當中以全球高收益債與新興市場美元債反彈力道最強。

野村投信表示，先前市場受到恐慌情緒影響，新興市場美元債的信用利差站上近十年的高點，即便已反彈一段，目前的利差仍相當誘人，未來待美元流動性進一步回升後，利差可望明顯收斂，潛在收益機會值得期待。

NN（L）新興市場債券基金經理人胡璋健表示，新冠病毒疫情在歐洲有略微受控跡象，美國的防疫力道也持續加大，未來一季內疫情受控的機率上升，待疫情受控後市場焦點將回歸政策支持，有助新興市場美元債表現。

此外，美國聯準會（Fed）一系列強力的穩固市場措施開始奏效，美元三個月LIBOR已開始反轉向下，顯示市場流動性的緊繃情況獲得緩解。根據過去金融海嘯期間經驗，當美國聯準會（Fed）政策開始挹注美元流動性，新興市場美元債的利差有望更明顯收斂。

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