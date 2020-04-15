公平會15日委員會決議通過，不禁止國泰人壽與霖園公寓大廈管理維護公司結合。

公平會表示，國泰人壽取得霖園大廈管理公司達三分之一以上股權，符合公平交法的結合型態。國泰人壽主要經營人身保險服務，霖園大廈管理公司則是提供公寓大廈管理維護服務，國泰人壽與霖園公司間並無水平競爭關係，人身保險業務與公寓大廈管理維護服務間亦無上、下游供應鏈的垂直關係，屬多角化結合態樣。

公平會指出，多角化結合最主要的競爭疑慮為是否減損潛在競爭可能性，但是經考量法令管制改變、技術進步及參與結合事業原本是否有跨業發展計畫等因素，公平會認為，國泰人壽與霖園大廈管理公司間並沒有顯著的潛在競爭關係，因此雙方結合不致減損潛在競爭可能性。

同時，公平會表示，也考慮到雙方結合的組合效果，由於人身保險與公寓大廈管理維護服務於銷售對象的差異，較無可能形成搭售或捆綁銷售。雖然企業團體保險之客群可能會與公寓大廈管理維護服務之客群重疊，但提供企業團體保險及公寓大廈管理維護服務之事業相當多，且相較於個人保戶，企業客戶之議價能力較高，還不致產生反競爭的搭售或捆綁銷售疑慮。

公平會指出，人身保險與公寓大廈管理維護服務間並不具生產或消費互補性，雙方結合後，並無可能藉由兼營人身保險與公寓大廈管理維護服務，形成鞏固市場力或提升市場地位的效果，因此公平會認定，雙方結合應無明顯排除競爭的組合效果，所以，不禁止雙方結合。

(工商 )