永誠國際投顧分析師李忠興說，台股14日逢台指期結算，大戶刻意拉高，空頭慘賠在高檔，未來不甘願的空頭勢必會布局5月期貨的空單，反倒有利於延續軋空行情。只是短線指數自低檔反彈已超過1,900點，後市連續長紅急攻的機會不大，尤以緩步盤堅走勢最佳。
他指出，美國確診與死亡人數自高峰反轉，美總統川普將發布復工指導方針的重要聲明，準備重啟經濟，雖然部分州長持反對意見，但金融市場信心持續回籠，抵銷摩根大通與富國銀行淨利暴跌的利空，激勵科技股14日上漲近4％。
國安基金在疫情結束前不退場，加上新台幣升值助攻，台灣權值股14日持續上揚，指數順利回補3月13日的向下跳空缺口，終場大漲114點，並爆出1,911億元的近期大量。
個股方面，本周納入投資組合的勤凱，被動元件廠補庫存效益彰顯，連續四個月營收創歷史新高。漲多股將拉回，市場資金會搜尋落後個股做補漲操作，但既然叫落後補漲股，就表示走勢偏弱且不會是盤面的焦點，因此操作上手腳要快。真正的主流強勢股，仍聚焦於有業績、有數據、有籌碼且均線多頭排列的個股，上檔較無賣壓。
(工商 )
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