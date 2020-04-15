南市動保處向中央爭取經費，將補助200戶畜牧場裝設捕蚊燈。（台南市動保處提供／莊曜聰台南傳真）

隨著時序即將進入高溫的夏季，畜牧業者必須提高警覺，因為此時正是豬隻日本腦炎及牛隻流行熱的好發季節，台南市豬隻及乳牛產值居全台第一，台南市動保處呼籲業者應落實相關疫苗施打，也向中央申請補助，將替200戶畜牧場設置捕蚊燈，以防治病媒蚊，降低疫情可能造成損失。

根據統計，台南市養豬場逾600處，在養頭數約60萬隻，乳牛場則有97處，在養頭數約2.2萬隻，動保處長吳名彬表示，台南為台灣畜牧業養殖重鎮，相關防疫措施特別重要。

吳名彬說，日本腦炎為人畜共通傳染病，豬隻感染後，除造成母豬流、死產或異常分娩外，場內小豬產量也會減少，直接影響豬肉市場的供銷，現在動保處針對養豬戶實施日本腦炎疫苗輔導免疫計畫，場內新母豬6月齡內及配種前建議各施打1劑，經產母豬每年也應進行補強1劑。

另外牛隻若受蚊蟲叮咬次數過多，就會導致牛流行熱，造成泌乳量降低，影響市面上的鮮乳供給；養牛戶應在每年2月至3月及7月至8月進行牛流行熱疫苗的補強。

吳名彬強調，除了替豬牛施打疫苗外，從源頭防堵的捕蚊、滅蚊也相當重要，動保處積極向中央爭取經費，預計可補助200戶畜牧業者裝設捕蚊燈，強化防治病媒蚊，並呼籲飼主每日觀察動物健康情形，倘發現可疑狀況時，立即主動與動保處處聯繫，防疫通報專線06-6323039。

(中時 )