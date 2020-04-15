台中市都市計畫委員會將於17日開會，審議大肚山原保護區變更為「醫療專用區」，以讓某醫院於沙鹿區中清路與三民路交叉口旁新建醫療院區（高14層、地下4層），中部環團群起反對，將於16日集結至市府抗議。環團表示，此案一旦變更成功，恐將成為大肚山40幾年來為確保水土保持所畫設的保護區破口。

台灣生態學會、爭好氣聯盟、大肚山改善空汙協會、台灣護樹協會、大地心環境關懷協會、野行耕耘工作室、主婦聯盟環境保護基金會台中分會等團體指出，此案一旦變更成功，不但造成下坡社區聚落居民身家性命的危險、暴雨時將加劇台灣大道變成台灣大河滑水道，更將引發其他以各種名目變更保護區的開發案前仆後繼而來。

中部環團表示，在極端氣候緊急現況下，恐將造成大肚山水土保持崩壞，災難將一發不可收拾。「保護區竟可以隨意買賣、解編」？「大肚山水土保持即將崩壞」？他們要求台中市政府都發局和都市計畫委員會委員不要成為破壞大肚山水土保持的罪人。

中部環團強調，大肚山保護區豈能解編？市府莫當破壞水土保持兇手！市府應以守住大肚山保護區為最高原則；請開發單位另覓合法建地興建，捍衛大肚山保護區，以彰顯公共利益、維護市民身家安全。

(中時 )