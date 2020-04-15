疫情失控，面臨表演取消，陷入無收入困境的表演藝術工作者又該如何應對？紙風車文教基金會執行長李永豐表示，雖綠光劇團目前已虧損逾千萬，甚至考慮12月疫情還未結束，就要收團，但還是希望透過日前推出的「綠光返笑日」線上劇場，鼓勵劇場人在這波困境中尋找方法，持續鍛鍊自己。

李永豐形容，現在綠光劇團是「泥菩薩過江」，「壓力太大了，每天都在借錢，想到要將綠光劇團與紙風車劇團收起來，當然會難過，但海嘯來了，就是好人壞人都會一起死，全世界的人都在面臨一樣的問題，有些行業更慘，這也沒辦法。」

海嘯來了，但並未因此放棄鼓勵後輩。繼姐妹團紙風車劇團後，綠光劇團日前也開播線上劇場第一集，由李永豐、綠光劇團團長羅北安、製作人陳希聖擔任主持人，素有好交情的三人一搭一唱，迴響熱烈。劇場人只要投稿1分鐘創意影片，一經錄取，就能賺取3千元生存獎金，對沒收入的表藝工作者而言，也有了小小的目標。

李永豐舉例，如第一支綠光入選影片，由抱著孩子的演員與妻子的對話，就忠實呈現表演藝術工作者在疫情下面對現實的困境，「年輕的劇場人需要付房租、生活費，沒有收入是連吃飯都有問題。希望更多劇場人知道創意影片徵選的活動。」

面臨5G時代來臨，李永豐認為，線上劇場同時也是劇場的超前佈署，「從投稿影片可以發現，影像品質與內容越來越好，不是單純耍才藝搞笑，而是談想法與情緒，這也是劇場要的想像力與創造力。手機對我們來說是很方便的，面對未來發展很重要，創作者能學習如何用手機與觀眾溝通。懂得自我鍛鍊，讓大家懂得在數位時代來臨時，如何改變自己、生存下來，也是我們的目的。」

線上劇場的三人組合引來熱烈響應，李永豐表示，期望持續鼓勵年輕演員，漸漸讓年輕劇場人上陣，取代現在三位主持人的位置，以鼓勵後輩。曾為綠光劇團團長的陳希聖聞言，開玩笑稱「我是不會放棄這個工作的」。羅北安則說，以前沒時間嚐試拍攝影片，上天在此時賦予一個不知是好是壞的時機，現在正討論未來多拍攝劇團幕後過程，滿足戲迷對劇團的好奇心。

「綠光返笑日」線上劇場節目內容將以綠光最膾炙人口的《人間條件》為主題，開創「人間條件一百問」單元。也歡迎劇場人持續投稿1分鐘創意影片，未來也增設以「368我的家」為主題的影片徵選，提供給非表演藝術的民眾大展創意。

(中時 )