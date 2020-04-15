「阿榮師」獨創的啤酒鴨，用台灣優質鴨肉及天然食材熬煮出美味。 （廖素慧攝）

嘉義市新北平餐廳老闆「阿榮師」吳崇榮獨創「啤酒鴨」名菜，抓住美食客的胃，台大高材生兒子吳柏融去年起開拓網路平台宅配商機，他說，沒想到這個超前部署讓啤酒鴨的業績在新冠肺炎疫情衝擊景氣之際，一路長紅。

吳崇榮原本是嘉義市一家老牌中餐廳的合夥人兼主廚，從事餐飲45年，1990年代在大陸偏鄉吃到啤酒鴨的美味，輾轉查訪到祕方，自行研發出適合台灣人胃口的啤酒鴨，成為餐廳的必點名菜，4年前他創辦新北平餐廳，擁有家傳廚藝的大兒子當主廚。

吳崇榮說，做好吃的料理唯有「用心」及堅持用天然食材，啤酒鴨用台灣優質鴨肉、3年生的老薑母，加入適當比例的陳皮、黃耆、當歸等多種中藥材，搭配適量的白胡椒，用啤酒入湯，只有酒香氣，沒有酒精，這道料理一年四季皆可食用，能促進食欲，增加免疫力。

次子吳柏融念台大中文系時，有次帶啤酒鴨到台北請同學吃，大獲好評，他說，啤酒鴨是嘉義獨有的美食，很多同學沒吃過，畢業前他嘗試在網路揪團買啤酒鴨，收到大筆訂單，一邊準備畢業考試一邊回覆網路訂單，創下近10萬元業績。

這次難忘的經驗，啟發他把家傳美食從實體餐廳另闢電商平台銷售的想法，退伍後他回嘉分擔家業的責任，負責行銷產品。

吳柏融說，去年跨入網路、電商平台主要是3、40歲客群，訂購量不斷成長，平均每月約700至1000包，疫情發生後增加到2、3000包，啤酒鴨獲得知名電商平台美食評比湯鍋類第二名，反映在今年春節訂單衝破1萬包。

(中時 )