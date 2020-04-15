北市學生疑感情糾紛談判爆衝突 少年被刀刺傷 17:542020/04/15 中時電子報 湯萱樂 、中時、 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全案由松山警分局調查中。（胡欣男攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市南京東路四段巷口，15日上午有一群少年疑因感情糾紛相約談判，有人起衝突遭刺傷。消防局救護人員趕抵發現，傷者左胸中刀，意識清楚送醫，無生命危險。 轄區警方初步調查，現場約12名國、高中學生，傷者中刀後，眾人一哄而散，全案由松山分局調查中。 傷者左胸傷口約3公分，意識清楚。12名學生分別就讀國、高中，分2派人馬疑似為了感情糾紛談判，今早相約南京東路四段一處巷內談判，起衝突後，其中1人持利器刺傷另1人，警消獲報將傷者送醫急救。 (中時電子報) #刺傷 #學生 #生命危險 #北市學生 #爆衝突 也許您會感興趣 推薦閱讀 避免群聚 東華大學祭禁酒令 學生會反彈 04:102020/04/11 生活新聞 竹縣焚化爐公聽會 民代未登記發言爆衝突 15:272020/04/11 生活 影》邊境爆衝突 印度巴基斯坦交火 16:532020/04/11 國際 簡勤佑 打造學生共同社群記憶 04:102020/04/12 社會新聞 竹縣焚化爐公聽會 疫外爆衝突 04:102020/04/12 地方新聞 無症狀接觸者不給驗 台師大學生憂爆第3例 12:542020/04/12 生活 24小時不停學 中山工商地理師為學生隨時解惑 17:302020/04/12 生活 地理老師愛科技 24小時解惑 04:102020/04/13 地方新聞 國文結合肺炎命題 學生領考卷以為拿到報紙 17:502020/04/13 生活 侯友宜參訪建教合作廠商 加碼400萬補助建教生 18:022020/04/14 生活 社會熱門新聞 自來水有異味！國立大高材生讓整棟樓都吃他的排泄物 害住戶送醫 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 囤積哄抬賣口罩發國難財 警溯源追出2生技公司流出 - 社會 城隍爺顯靈「底下4公尺還有骨骸」 舊公墓清理乾淨變身公園 - 社會 最大盜版楓林網被抄 劇迷起床更崩潰：這3網「自宮」了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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