台北市南京東路四段巷口，15日上午有一群少年疑因感情糾紛相約談判，有人起衝突遭刺傷。消防局救護人員趕抵發現，傷者左胸中刀，意識清楚送醫，無生命危險。

轄區警方初步調查，現場約12名國、高中學生，傷者中刀後，眾人一哄而散，全案由松山分局調查中。

傷者左胸傷口約3公分，意識清楚。12名學生分別就讀國、高中，分2派人馬疑似為了感情糾紛談判，今早相約南京東路四段一處巷內談判，起衝突後，其中1人持利器刺傷另1人，警消獲報將傷者送醫急救。

(中時電子報)