天遊網絡推出的RPG手遊《冒險聯盟》今天起開放事前登錄，遊戲也請到陽光女神任容萱代言。(影片來源/YouTube/天遊網絡Eskyfun/如遭刪除請見諒)

由Eskyfun平台代理發行的橫向異世界奇幻冒險RPG手遊《冒險聯盟》，今（15）日正式開啟事前登錄活動，並同步揭曉遊戲代言人是陽光女神「任容萱」。遊戲主打清新療癒的畫面風格、佛系輕鬆玩法，代言人「任容萱」將化身為首席冒險家，用甜美療癒的嗓音和呆萌的守護勇士「阿柴」，一起引領玩家踏上愛的旅程，展開一場童話般的奇幻冒險！

遊戲更採用獨特的橫向捲軸戰鬥模式，保留傳統橫向式闖關、復古童真的玩法。〈天遊網絡Eskyfun提供〉

《冒險聯盟》故事劇情以創世紀的劍與魔法為背景，講述著三名和平監督者與各地冒險家組成聯盟，對抗黑暗、守衛和平的故事。遊戲更採用獨特的橫向捲軸戰鬥模式，保留傳統橫向式闖關、復古童真的玩法，跳脫框架束縛，還原格鬥遊戲的真實打擊感。另外，還有許多Q萌的戰鬥角色可透過獨特的「協助系統」、「家族系統」大幅提升戰力，為玩家的旅程增加更多助益！

凡是參加事前登錄活動的玩家邀請好友加入可領取專屬獎勵「獨家阿柴主題時裝」。〈天遊網絡Eskyfun提供〉

此外，《冒險聯盟》即日起將正式開放事前登錄活動，凡是參加活動的玩家，即可獲得限定阿柴頭貼、珍珠*200、金幣*3000等。而參與人數達指定條件時，還會加碼送出阿柴專屬相框、氣泡、頭飾等。邀請好友加入還可領取專屬獎勵「獨家阿柴主題時裝」，趕緊集結好友一起踏上清新奇幻的冒險旅程。

想了解更多遊戲訊息請玩家隨時關注官方Facebook粉絲專頁，尋找久違的童真與快樂，享受爽快的戰鬥體驗。

(中時電子報)