台北市美國商會針對美商會員，進行新冠肺炎意見調查，美商會員預估疫情將在今年第三季結束，要等待疫情平息後的18個月，經濟活動才能回到正軌。

台北市美國商會指出，即使新冠肺炎疫情惡化，多數美商會員並無實施無薪假或裁員的計畫，多數會員公司預期疫情將於今年第3季結束，並帶動未來18個月的經濟復甦。

對於我國控制疫情的努力，95％的受訪會員表示滿意和非常滿意。但是僅有41％的受訪者，對我國政府提出的經濟援助措施感到滿意。

77％受訪會員表示疫情已對其營運產生負面影響，最嚴重的問題包含：出差與活動遭受干擾、產品或服務需求降低、供應鏈受阻。

面對疫情衝擊，已有84％的美商採取遠距辦公等安排，52％受訪者認為這樣的方式沒有嚴重影響生產力。

台北市美國商會指出，本調查執行期間為今年4月6日至10日，調查對象為本商會404位具投票權會員，多數為公司執行長與總經理，並獲得33％回覆率。

(工商 )