看好台商回流潮，遠雄建（5522）今（15）日董事會決議，砸下11.72億元，揮軍新北市中和，買下1,483.43坪土地，計畫開發為商辦大樓之用。

遠雄建今天公告，買下新北市中和區土地，土地面積為1,483.43坪，購地價格達11.7191億元，平均每坪取得成本約79萬元。未來將計劃開發為商辦大樓。

(工商 )