遠雄再加碼商辦土地 砸11.72億元揮軍中和 18:212020/04/15 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 看好台商回流潮，遠雄建（5522）今（15）日董事會決議，砸下11.72億元，揮軍新北市中和，買下1,483.43坪土地，計畫開發為商辦大樓之用。 遠雄建今天公告，買下新北市中和區土地，土地面積為1,483.43坪，購地價格達11.7191億元，平均每坪取得成本約79萬元。未來將計劃開發為商辦大樓。 (工商 ) #中和 #遠雄 #揮軍 #遠雄建 #買下 也許您會感興趣 推薦閱讀 飛來橫禍 新北中和醉小黃衝入全家超商 1女子送醫 19:222020/04/12 社會 新北安心即時上工 首日上午近200人登記申請 16:152020/04/13 財經 中和警踹頭案延燒 侯友宜：新北地檢署會做出公正處置 12:452020/04/14 社會 遠雄建殖利率題材＋庫藏股奏效 近一個月股價飆4成 13:392020/04/14 財經 《傳產》豪宅店面超吸金 電子業捧2.39億買下 13:412020/04/14 財經 綠黨提告中和警執法不當踹少年頭顱 警政署說話了 17:052020/04/14 社會 中和11里長快閃洗手舞宣導防疫 18:082020/04/14 生活 中和汙水下水道接管完成 提升民眾生活品質 18:492020/04/14 生活 宣導抗疫 中和11里長大跳洗手舞 04:102020/04/15 地方新聞 上市櫃建商推三大優勢 助攻剛需買盤 11:302020/04/15 財經 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 即時 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 即時 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 慘輸台積電5年！陸晶圓龍頭靠這2招追得上？ - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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