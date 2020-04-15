如何累積創意來源？波特王勉勵學生用心生活 18:022020/04/15 旺報 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 網紅波特王15日到東方設計大學與學生分享創作的心路歷程。（林瑞益攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網紅波特王15日到東方設計大學與影視系學生分享創作的心路歷程，他勉勵學生認真生活、用心生活，他說，自己連睡覺作夢時都在想創作。 對於學生提問，創意來源來自哪裡？波特王表示，生活中的經歷、聽到的故事，聽音樂、故事的廣度，再加上平時多閱讀，腦袋裡面的東西愈多，就越能增加創意來源；可以把不相關的兩個東西，融合成新的元素。 他也勉勵學生，要不時思考看過的影片，有怎樣的鋪陳與橋段，達到這種情緒，有什麼東西可以值得學習的；甚至要觀看影片下的留言，這是觀眾的分享，可以變成日後的素材。 (旺報 ) #學生 #生活 #波特 #東西 #來源 #波特王 #東方設計大學 #生活 #短片 #網紅 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃路梓茵摸索當網紅 金馬導演徐嘉凱助陣 04:102020/04/11 娛樂新聞 網紅拍片譏「母乳有狗味」 男星看不下去：通電夾乳頭的感覺！ 08:072020/04/11 娛樂 網紅嫌母乳有「吉娃娃」味 蔡詩萍嗆：侮辱母親不好笑 08:062020/04/11 娛樂 曾國城惋惜網紅學弟周明興壯志未酬慘遭淘汰 13:552020/04/11 娛樂 亂扯母乳3謬論 網紅小玉惹媽媽傷心 19:202020/04/11 生活 獨／呼籲在家防疫 網紅曬踏青照被譙翻 13:422020/04/12 娛樂 直播電商火熱 5成上線網友聽網紅推薦下手 19:052020/04/12 兩岸 地理老師愛科技 24小時解惑 04:102020/04/13 地方新聞 網紅經濟當道 天下秀營收淨利增速破6成 04:102020/04/14 全球財經 畢書盡直播當網紅 揪范少勳「撞」出眼淚 12:392020/04/14 娛樂 生活熱門新聞 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 - 生活 華航改名硬幹到底 港媒曝下場悽慘 - 生活 白天回溫 氣象局曝下波鋒面變天時間 - 生活 何晶又發文！轉貼「蔡英文網軍橫行」...底下網友竟力挺 - 生活 通報WHO操刀人曝光 前疾管局長：一看就知代誌大條 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。