網紅波特王15日到東方設計大學與影視系學生分享創作的心路歷程，他勉勵學生認真生活、用心生活，他說，自己連睡覺作夢時都在想創作。

對於學生提問，創意來源來自哪裡？波特王表示，生活中的經歷、聽到的故事，聽音樂、故事的廣度，再加上平時多閱讀，腦袋裡面的東西愈多，就越能增加創意來源；可以把不相關的兩個東西，融合成新的元素。

他也勉勵學生，要不時思考看過的影片，有怎樣的鋪陳與橋段，達到這種情緒，有什麼東西可以值得學習的；甚至要觀看影片下的留言，這是觀眾的分享，可以變成日後的素材。

(旺報 )