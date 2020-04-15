坊間出現第十五任總統紀念酒？府：未經授權 18:142020/04/15 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人丁允恭(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 距離520還有1個多月，目前坊間已出現一款「金高58度第十五任總統紀念酒」，讓許多消費者趨之若鶩， 總統府今天表示，該品項並未經過總統府授權，就職紀念酒的規劃目前還在進行中。 總統府發言人丁允恭表示，針對媒體詢問，坊間流傳一款「金高58度第十五任總統紀念酒」是否為總統府授權紀念商品。經查證，本品項產品並未經過本府授權。 他說，目前有關第十五任總統就職紀念酒採購事宜，正由府內主辦部門進行中，品項擇定完成後將會向各界公布。 (中時 ) #總統府 #總統 #授權 #就職 #就職紀念 #58度 #第十五任總統 #紀念酒 #總統府 #就職 也許您會感興趣 推薦閱讀 遼寧號經外海 總統府：維持兩岸和平是雙方共同責任 14:342020/04/12 政治 就職演說非重點 兩岸互信才關鍵 04:102020/04/13 焦點新聞 華航更名？府：機身增台灣標誌 更名持續討論 11:122020/04/14 政治 施義芳上任有送花藍？總統府這樣回答 15:062020/04/14 政治 瑞磁新冠試劑 拚4月美國上市 04:102020/04/15 證券．權證 《觀光股》麗晶海外拓點邁步 晶華亮燈同慶 11:082020/04/15 財經 合一新藥FB825以5.3億美元授權丹麥LEO Pharma 13:322020/04/15 財經 林書豪臉書被灌爆 府：希望理性討論 14:312020/04/15 政治 《生醫股》合一生技授權利奧製藥 簽約、里程金高達5.3億美元 14:322020/04/15 財經 政治熱門新聞 滿意蔡政府這項紓困嗎？江啟臣「最新民調」一面倒 - 政治 台買廣告登紐時反擊譚德塞 網友最新評價曝光！ - 政治 陳柏惟嗆「華航該做這事」網傻眼：真可憐啊... - 政治 罷韓有內鬼！？高雄地方人士驚爆基層亂象 - 政治 民進黨下一步？趙少康分析冷笑：這招蔡不敢 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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