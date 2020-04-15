距離520還有1個多月，目前坊間已出現一款「金高58度第十五任總統紀念酒」，讓許多消費者趨之若鶩， 總統府今天表示，該品項並未經過總統府授權，就職紀念酒的規劃目前還在進行中。

總統府發言人丁允恭表示，針對媒體詢問，坊間流傳一款「金高58度第十五任總統紀念酒」是否為總統府授權紀念商品。經查證，本品項產品並未經過本府授權。

他說，目前有關第十五任總統就職紀念酒採購事宜，正由府內主辦部門進行中，品項擇定完成後將會向各界公布。

(中時 )