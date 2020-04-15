樂天集團接手桃猿後，在桃園球場進行改建，於一、三壘側增設「Rock Seat」，類似於台南球場的鑽石席，不過不同的是因設計不同，若球滾到外野角落可能造成傳球死角，對此今年首度於桃園球場出賽的客隊統一獅並不擔心，代總教練林岳平說角度是要適應的，只擔心網子和柱子的危險性而已。

統一獅主場台南球場也有鑽石席，不過林岳平提到，鑽石席的座位與球場是直線，從外野任何地方傳球都是直的，不過桃園球場的設計會有外野缺角，與本壘不成直線，「角度問題是我們要適應，作戰方式要調整，這沒有影響比賽規範，是我們要面對它，不是它面對我們。」

桃園球場於一、三壘側增設「Rock Seat」，滿足球迷不同視角。（鄧心瑜攝）

林岳平表示只擔心網子看起來有點細，若速度衝撞下不知道網子會不會破，但認為這並非大問題。「兩邊角落只是守方如何跑位的修正，沒有太大問題，只會考慮安全性。」

此外統一獅外野手蘇智傑也表態，傳球角度可能不同，需要適應，但仍要開始比賽才會知道真實狀況。而敲出今年中職第一轟的鄭鎧文也說，「這裡有多一個角度，擔心滾地球會擋住或傳球不能轉傳，不過會多加練習來適應。」

(中時 )