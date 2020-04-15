職達外語在台南市長黃偉哲、市議員呂維胤的見證及牽線下，15日由執行長王凱民捐贈1000副護目鏡給台南市藥師公會，感謝疫情爆發以來持續站在第一線代售口罩守護大家健康的藥師們，希望成為藥師的最強後盾。

呂維胤指出，口罩實名制上路至今已逾2個月，站在第一線與民眾接觸的藥師們，均承受莫大的壓力，期間還會面臨維持排隊秩序、人力短缺、自身健康安全和讀卡機損壞等問題，感謝藥師們無私的付出和辛勞，守護全台灣的人民。

呂維胤表示，職達外語爭取1000副護目鏡贈予台南市藥師公會，替辛苦的藥師們增添防疫設備，守護自身健康安全，先前是藥師「罩」我們，這次輪到我們「護」藥師朋友們，期望能拋磚引玉，鼓勵企業和民眾一同支持第一線的防疫人員。

黃偉哲也說，非常感謝呂議員及職達外語替台南市的藥師們爭取1000副護目鏡，照顧好自身健康才能繼續服務民眾，也很感激醫護和藥師們持續和市府一同作戰，讓台南持續維持6都確診數最少，希望各界能和防疫人員站在同一陣線，一同攜手度過疫情。

職達外語執行長王凱民表示，捐贈1000副護目鏡給台南市藥師公會是義不容辭的事，將原先要被銷往歐洲的護目鏡留在台灣，替台南市的藥師們增添防疫設備，守護藥師們的健康安全，才能繼續守護全民的健康，成為藥師們的強大後盾。

(中時 )