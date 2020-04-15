隨著新冠肺炎(COVID-19)疫情擴大，各大體育賽事紛紛宣布延後、閉門比賽，甚至停賽，讓今年度中華職棒大聯盟(CPBL)領先全球開打，成為全球關注盛事！雖然因應防疫上半季採取閉門比賽，透過直播還是可以鎖定比賽，為台灣棒球加油！除此之外，現在還能用犀牛盾聯名防摔手機殼，實際力挺中華職業棒球大聯盟-中信兄弟棒球隊 Brothers！

如同犀牛盾一貫秉持的中心理念-「進化」，中信兄弟的核心精神「永 不 放 棄、持 續 向 前！」推動球員用無數的練習堆積成每一場令人熱血沸騰的比賽，每位球員都是在努力超越昨天的自己，讓每一次投球、打擊、防守，都能不留遺憾！就是要在這個必要時刻站出來挺這些為台灣體壇奮鬥的戰士！繼續支持國球！

2020中華職棒大聯盟上半季準備開打，中信兄弟換上新戰袍「戰象披甲」，以中信兄弟代表色「榮耀黃」及「鋼鐵藍」為主軸，呈現團隊榮耀至上與不負鋼鐵球迷支持的兄弟精神！將帶領兄弟黃潮衝破層層阻礙！這次也將新球衣的設計融入在聯名周邊商品中，還可以輸入不同的背號，用犀牛盾防摔手機殼力挺你心中的MVP ！

Mod NX系列可搭配不同邊框、按鈕顏色。(犀牛盾提供／黃慧雯台北傳真)

犀牛盾與中信兄弟棒球隊合作推出聯名防摔手機殼，在新冠肺炎的威脅下，用聯名合作喚醒大家對職棒的熱血！共有5款可選擇，除了前面提到的球衣設計，還有兩款以中信兄弟的Logo作為設計主視覺，另外兩款則在設計中結合中信兄弟的吉祥物「象」，在上半季以充滿戰鬥力的圖款讓大家感受球員的衝勁！

(中時電子報)