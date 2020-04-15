時力立委王婉諭及其先生劉大經今日發表共同聲明，關於小燈泡案王姓兇嫌，法院判決無期徒刑，而後上訴，今日最高法院駁回上訴定讞，對此判決結果不符期望，也感到遺憾。

王婉諭在聲明中表示，原二審與更一審時，皆對量刑表達相同意見，這是訴訟程序必要的一部分。而每次的表態都是試煉著我們如何對待人生的不幸、對犯行的仇恨，坦言：「每一步都很艱難。請體諒我們的悲憤。」

王婉諭指出，既然司法做了決定，我們希望司法單位能夠正視犯人的處遇，達到真正的矯正效果，不該由全民承擔再犯風險。

王婉諭說，在悲憤之外，未來會致力於改善犯罪被害人與家屬的困境，盡全力修補社會安全網，讓弱勢有所依靠，努力讓每個孩子都能平安成長。

王婉諭最後也感謝一路以來社會大眾對本案的關切與對家屬的支持，並表示把悲傷留給自己，寄希望與改革於未來。也請社會外界把對小燈泡案的關心，轉化成對社會的改革力量。

王婉諭所發聲明如下

今日獲悉小燈泡案件定讞的消息，幾點回應如下：

一、 判決結果不符期望，令我們感到遺憾。

二、 我們在原二審與更一審皆對量刑表達相同意見，這是訴訟程序必要的一部分，每次的表態都是試煉著我們如何對待人生的不幸、對犯行的仇恨，坦白說：每一步都很艱難。請體諒我們的悲憤。

三、 既然司法做了決定，我們希望司法單位能夠正視犯人的處遇，達到真正的矯正效果，不該由全民承擔再犯風險。

四、 在悲憤之外，我們會致力於改善犯罪被害人與家屬的困境，盡全力修補社會安全網，讓弱勢有所依靠，努力讓每個孩子都能平安成長。

五、 感謝一路以來社會大眾對本案的關切與對家屬的支持，我們把悲傷留給自己，寄希望與改革於未來。

六、 也請大家把對我們個案的關心，轉化成對社會的改革力量。

(中時 )