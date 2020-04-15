美股Q1財報季開跑，但市場對於新冠肺炎疫情衝擊仍有疑慮，加上OPEC+減產協議要到5月起才會正式生效，對於供給遠大於需求的原油市場仍是緩不濟急，導致美國西德州中級油期(WTI)價格跌破20美元大關，創下18年來新低紀錄，道瓊期指周三(15日)盤前一度重挫逾450點。

截至台北時間15日下午6點，道瓊期指下跌370點或1.55%、暫收23510點；標普500指數期貨下跌49.38點或1.74%、暫收2793.62點；那斯達克100指數下跌111.12點或1.28%、暫收8581.38點。

布蘭特原油期貨6月交割價下跌1.29美元或4.36%、暫收28.31美元；WTI油期價格則是下跌0.57美元或2.83%、暫收19.54美元。

沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman在OPEC+達成原油減產協議後，透露全球最多能減產1950萬桶/日，這是考慮到OPEC+達成協議後，以及G20能源部長會議能順利討論原油減產方案，各國也能確實執行來假設，若市場需要，沙烏地阿拉伯或許會將產能減至850萬桶/日的配額之下。

本周美股1Q20財報季開跑，受到新冠肺炎疫情衝擊以及美國聯準會在3月一口氣降息6碼衝擊，外界預期首先登場的銀行類股表現將會遠低於先前財測預期，摩根大通、富國銀行周二公布的財報也著實如市場預料，但嬌生公司Q1營收獲利優於預期，配發股息殖利率提升至6.3%，但下修全年財測。

(中時電子報)