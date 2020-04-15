有台灣「飛田新地」之稱的基隆鐵路街艷名遠播，吸引不少老司機前來朝聖，警方憂心新冠病毒透過體液交流，萬一有人確診更添疫調難度，14日夜裡加強鐵路街頭尾查緝，看到員警站崗，逐一對路過男子噓寒問暖，嚇得嫖客爭相走告，敗興而歸。

基市第一分局長婁子才表示，基隆龍安街俗稱「鐵路街」易有私娼色情交易等情事，正值全國防疫關鍵期，警方14日晚間10時起率偵查隊前往「鐵支路」現地勘查，在龍安街112號前、龍安街56號前，以及成功一路47巷9號前設置3處巡邏點。

警方指出，除對加強查緝「鐵路街」色情外，並針對鐵路街區實施24小時走動式守望勤務，由轄區南榮所率先執行查緝與守望力道，要以強勢作為來遏止業者僥倖心態，全力防制不法色情，更不容鐵路街成台灣防疫的破口。

基隆鐵路街鐵路街春色遠播，警方加強對路過男子關懷詢問（警方提供）

婁子才也要求執勤同仁，注意自身防疫安全，全程戴上口罩，另也提醒不肖業者，妨害風化行為已違反善良風俗，切勿以身試法，強調治安沒有假期，尤其現在是防疫期間，警方更不容因支援防疫工作而有一絲疏忽，會持續淨化治安，對色情嚴打嚴辦。

警方對正好行經鐵路街的可疑男子，進行盤查身分。（警方提供）

(中時 )