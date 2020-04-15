台灣去年底曾警告世界衛生組織（WHO）新冠肺炎可能發生「人傳人」的現象，無奈WHO並不多加理會，中央流行疫情指揮中心日前公布電子郵件內容，提及中國有「非典型肺炎」且患者「隔離治療」，外界好奇資訊來源從何而來？發言人莊人祥15日表示，是在PTT上發現的。

莊人祥透露，2019年12月31日凌晨2點半左右就有網友在PTT貼出武漢門診公告，指出醫院有不明肺炎加強診療收案，還有武漢市衛健委緊急通知，內容提及「現在大陸網路正在沸沸騰騰討論中，昨天大陸官方公告說有不明原因肺炎群聚感染，武漢大學送檢驗確診7例非典型肺炎（SARS）病例，檢驗報告驗出冠狀病毒核酸陽性，該報告使用基因定序技術可以排除不是過去2003年的技術，協和紅十字會醫院確診一例非典型肺炎合併冠狀病毒感染。」

去年12月31日有網友在PTT貼出武漢不明原因肺炎公告後，醫療應變組副組長羅一鈞察覺不對並通報，隨即展開後續的防疫作業。（圖／翻攝PTT）

去年12月31日有網友在PTT貼出武漢不明原因肺炎公告後，醫療應變組副組長羅一鈞察覺不對並通報，隨即展開後續的防疫作業。（圖／翻攝PTT）

結果有疾管署醫師立刻發現這篇貼文，當時仍值發言人的疾管署副署長羅一鈞也在清晨5點多看到相關訊息，了解情況後回報工作群組，署內也開始部署準備防疫作業，並寄信到中國大陸疾控中心、WHO，希望對方提供相關訊息的回應。

中國方面後來回覆一份武漢市衛健委「中國衛健委新聞稿：27起不明肺炎」為標題的新聞稿，說明有27起不明原因肺炎，其中7名比較嚴重，僅此而已。12月31日晚間6點左右，疾管署署長周志浩率領緊急召開記者會，宣布將針對武漢的直航班機進行登機檢疫。

網友貼出武漢市衛健委緊急通知。（圖／翻攝PTT）

中央流行疫情指揮中心公布電子郵件內容。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者會結束後引發網友熱烈討論，許多鄉民湧入PTT該篇貼文「朝聖」，留言「護國神文」、「超前部署是PTT」、「原po這篇救了全台灣」、「李文亮那時候還活著，可悲阿」、「這篇應該是百年歷史事件台灣吹哨的開端」、「謝謝原po，謝謝羅副跟疾管署！！！」

(中時電子報)