溫馨母親節、熱鬧端午及將來到！曾被CNN選為世界最酷百貨之一的誠品生活松菸店，全新改裝開幕！推展台式生活美學，除了獲國際肯定的MIT美妝保養品牌，也邀請超人氣台中洪瑞珍三明治、南門市場冠軍粽、台東手工琪瑪酥等，讓您一站式嚐盡環島美食！這還有台灣時尚服飾、文創商品，邀您一起在春天體驗台灣在地食尚與時尚！

「洪瑞珍」限定口味三明治。（誠品提供）

體驗台灣風味，誠品生活expo松菸店「台禮暖心胃」專區，除了超人氣「洪瑞珍」三明治、「日出印象」手沖咖啡，還有「良品開飯」嚴選南門市場四大冠軍粽，像是連奪兩年總冠軍的「南門臘味鮮肉粽」、以大塊腱心嫩筋牛肚搭配椒麻風味好米的「台灣牛三寶粽」、選用在地養生食材的「台灣紅藜珍菇素粽」、香Ｑ軟潤微甜滋味的「南門市場豆沙粽」等。

B2F 原味錄｜彩虹湯圓。（誠品提供）

除了舌尖美味，「台製最對味」專區精選台東手工琪瑪酥、民雄金桔特色伴手禮，及烏龍茶香吸油面紙等台式創意小物，一次蒐羅環島美食好禮。主打台式保養美學的「新潮辣台妹」專區，有「Maskingdom膜殿」獨特礦物泥膜，極簡旋轉式包裝能輕鬆敷臉不沾手；「O'right歐萊德」瓶中樹咖啡因洗髮精，以天然咖啡因萃取物深入滋養調，友善大地！

甜點控不能錯過B2樓的4大「網美系」人氣甜點品牌。士林夜市手作雪花冰名店「花藏雪」主打冰品與甜點合體的浮誇系冰品，「宇治金時提拉米蘇」以抹茶口味冰磚削成層層雪片堆疊，鋪上滿滿紅豆與軟Q白玉，頂端再放上抹茶提拉米蘇蛋糕、淋上煉乳，不僅美味、顏值超高！主打夢幻甜美風的手搖飲品牌「珊瑚橘」，則有春季限定「芝士奶蓋莓莓」，以新鮮草莓誘人的酸甜滋味交織綿密奶蓋，充滿層次的口感在舌尖上融化，感受春日愛戀氛圍。

B2F 有意樹桿蛋糕｜蘋果白乳酪蛋糕。（誠品提供）

網路口碑手作蛋糕店「有意樹桿蛋糕」經典的「蘋果白乳酪」將肉桂煮過的蘋果丁巧妙搭配乳酪餡，底層酥脆餅乾增添口感，是下午茶首選療癒甜點；天母手工湯圓名店「原味錄」招牌彩虹湯圓，有紫米、芋頭、地瓜、抹茶綠豆等八種不同口味多重享受，一口咬下盡是滿滿爆漿餡料。

跨界鬼才周裕穎以「永續時尚」概念打造全新支線副牌LUXXURY GODBAGE主題櫥窗。（誠品提供）

全新改裝的誠品生活松菸店，也同步引進近20家台灣時尚服飾、鞋履配件、文創設計等全新品牌進駐！誠品生活4/30前加碼推出「發票變現金」活動！然也提醒大家，近來新冠肺炎疫情蔓延，請避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離請配戴口罩。搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩，配合體溫測量措施。這陣子也要勤洗手、多運動增加免疫力。

(中時電子報)