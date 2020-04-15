國內新冠肺炎昨（14日）出現疫情曙光，台灣迎來睽違1個多月的「零確診」，令全民振奮而感動，不過要知道，這久違的0確診的數字背後，其實是台灣防疫國家隊連續85天無休假換來的。

畢竟這是繼3／9之後，睽違36天，經過防疫人員辛苦努力所換來的成果。在昨日中央流行疫情指揮中心記者會上，指揮官陳時中宣布無新增新冠肺炎確診個案，讓許多民眾、醫護同仁都難掩內心的激動。

不過陳時中也說，疫情還沒過，不會說一天零確診就滿足，不過「還是值得大家小小的高興一下，也希望能夠繼續維持。」雖然說得輕鬆，不過這0確診背後卻是台灣「防疫國家隊」經過連續85天0休假，才努力換來的。

指揮中心疫情監測官，疾管署署長周志浩。（摘自疾管署直播）

自1月21日起，指揮中心就沒放過一天假，就像指揮中心疫情監測官，同時也是疾管署署長周志浩所說的，「各位媒體朋友們大家午安，謝謝各位每日依舊鍥而不捨地關心國人的健康…」。台灣若沒有17年前的SARS經驗，在疫情爆發時即時統籌各部門，為疫情奮鬥，0確診從何而來？

14日晚上，圓山大飯店更在正大樓前打上大大的「ZERO」，向全台灣和全世界傳達「我們做到了！儘管守成不易，仍要繼續防疫！」網友們瘋狂轉發，享受這得來不易得喜悅。至於台灣新冠肺炎高峰期已過了嗎？陳時中表示，當然希望是如此，但仍舊要對疫情提高警覺，只能說今天0確診，「就當作是小確幸吧」！

圓山大飯店用ＺＥＲＯ四字來傳遞零確診的好消息。（摘自圓山大飯店臉書）

(中時電子報)