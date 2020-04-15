財政部關務署表示，隨著民眾網購習慣的改變，進口快遞貨物報單自2017年近3,800萬筆大幅成長至2019年的6,400多萬筆，等於兩年成長近七成（68.4％）。

海關為防範部分進口人以商銷目的，將進口貨物化整為零分批進口，濫用低價免稅規定，逃漏進口稅費，自2017年7月1日起實施次數頻繁規定，對同一納稅義務人（進口人）於半年度內進口貨物適用2,000元以下低價免稅規定放行逾6次者，第7次起不適用該免稅規定。

據統計資料顯示，海關2017年查得進口次數頻繁報單為91萬筆，課徵進口稅費約4,824萬元，2018年為182萬筆，課徵進口稅費約7,069萬元，2019年為259萬筆，課徵進口稅費約8,952萬元，海關加強進口次數頻繁報單的查核與補稅，以營造公平合理租稅環境。

關務署說明，海關已積極就快遞報單申報進口人資料及報關委任證明加強查核，如進口人資料有申報錯誤或不實之情形，報關業者須再聯絡進口人，取得身分資料之確認及委任文件，將影響貨物通關效率，提醒民眾及報關業者切勿為規避次數頻繁制度而虛報或冒用其他進口人資料。

(工商 )