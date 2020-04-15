（全家便利商店15日宣布，推出咖啡預售、鮮食購物金回饋、祈福防疫箱三大振興優惠方案。圖／業者提供）

全家便利商店15日宣布，為了讓民眾購物更省時、省力、省荷包，全家即日起將推出一系列振興優惠，首波瞄準日常杯裝飲品、便利餐食、民生物資箱購需求，推出三大優惠活動，包括：一、4/15「限10經濟學」咖啡預售72折起的單日限時優惠；二、5/5前會員購買鮮食滿88元，送5元購物金回饋；三、4/22起首度開賣「祈福防疫箱」，優惠最低49折。全家並預告，後續還有各項優惠將輪番上陣！

全家表示，媽祖為台灣民間重要信仰，適逢農曆3/23（國曆4/15）媽祖誕辰，全家特別於4/15於全家APP商品預售平台，推出媽祖保庇久久單日限定優惠活動，當日購買Let's cafe指定咖啡最低可享72折，每項品類會員限購一組；且從即日起至4/21，會員將自行購買的媽祖保庇久久咖啡轉贈給其他全家會員，可再獲66點全家點數，贈點無上限。

另外，全家表示，便利商店已是許多民眾購買三餐的首選管道，即日起至5/5推出會員專屬鮮食回饋金，會員只要購買任一鮮食產品（包含冷凍食品，不包含咖啡、私品茶、酷繽沙、商品預售）單筆消費滿88元，即贈5元回饋金，每周最高回饋可達1,000元，讓民眾自己的荷包自己省！

此外，瞄準防疫期間民眾箱裝購物的需求，全家指出，4/22將推出「祈福防疫箱」，全台限量5萬箱，內含泡麵、飲品、零食、抗菌液、咖啡卡、濕紙巾、衛生紙等12類商品，商品總價值490元，一箱優惠售價259元，相當於52折；若搭配指定信用卡可再折20元，等於49折優惠。

(工商 )