台灣國際造船公司（台船）今（15）日與興達海洋基礎公司（興達海基公司）簽署沃旭大彰化案水下基礎轉接段（Transition Piece，下稱TP）鋼構供應合約，將由興達海基公司委託台船供應TP鋼構，以建造離岸風場需用之管架式水下基礎（Jacket Foundation）。

TP鋼構安裝於風機水下基礎最上部，其結構設計特色除了需要能精準對接上部風機塔身外，更要能在承受風機運轉時的惡劣環境力下維持鋼結構的穩定性，是整座水下基礎極關鍵的重要部件。因此TP鋼構的產製需要極高的組裝品質及焊接工藝，對供應商工程管理及焊工技術的要求非常高。

台船憑藉數十年之重型機械組裝及各式船艦製造經驗，在民國108年8月7日爭取到興達海基沃旭大彰化案第一階段二座TP鋼構案，預計將在今年5月初交貨，此為台灣第一批離岸風電商用的TP鋼構，證明我國已達到歐洲風電鋼構生產水平，台船也憑此實績獲選為興達海基公司TP鋼構供應商，今（15）日與興達海基簽署TP供應合約，台船與中鋼集團興達海基公司雙強聯手，對於未來台灣廠商在全球離岸風電供應鏈中所扮演重要角色，將有帶頭示範的深厚意義。

台船配合政府發展離岸風電產業政策，以離岸風電的鋼構基礎供應商自許，已陸續投資各項硬體設備，包括108年1月11日即完成風電重件碼頭，可用於重型鋼構出貨。離岸風電水下基樁一貫化作業產線已於今年1月15日正式投產，未來將大批量供應離岸風電所需之基樁。TP鋼構第一階段廠房已於108年7月完成設置投產，TP第二階段廠房預計今年7月完工，配合台船內部大量培訓並取得證照資格的高級焊工，屆時台船的TP鋼構將進入量產階段。

台船除了具備離岸風電所需之大型海事鋼構產製及出貨能力，更提供海上重件運輸與安裝的服務，目前服役中的2艘5,000匹大馬力拖船及2艘駁船均有妥善的出勤能力，其中台船自製的140m駁船已於108年6月服役，該型船具備優異的壓載功能，能配合台中港大潮差調整吃水，處理重型物件複雜的運輸及裝卸載能力，在現今全球服役的駁船中位於領先地位。未來，台船將提供離岸風電鋼構生產、運送、安裝的一站式服務。

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