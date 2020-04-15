立法院3月13日通過《國土計畫法》部分條文修正草案相關提案付委，立委高嘉瑜在投票時未支持民進黨團，獨排眾議按下贊成退回草案，與國民黨、時力、民眾黨投票一致，今（15）日她在臉書自曝為此遭黨團開罰1萬元。

《國土計畫法》部分條文修正草案遭在野黨團屢次批評「替財團開後門」，連執政黨立委林淑芬也曾召開記者會反對。立法院3月13日表決過程中，高嘉瑜是黨內成為黨內唯一按下贊成退回草案的立委，林淑芬則是棄權。

高嘉瑜因國土計畫法與黨團投票立場不一，遭罰1萬元。（圖／截自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜投票當天曾表示：「沒有誰有權利以『重大建設之名』凌駕在生態環境之上，落實國土三法是國土永續發展的根本。」今天她在臉書貼出照片自曝「收到第一張國土計畫法表決罰單」，該罰單內容為：「高嘉瑜委員表決投贊成票（本案黨團立場反對），與黨團立場不一致，依據黨團強制動員辦法第二條第一款之規定，應處罰款壹萬元。」

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(中時電子報)