2019年7月20日丹娜絲颱風侵襲，羅姓男子在臉書PO文指「暴雨！台南市『淹黃水』有誰關心過」，還張貼2018年8月台南地區3張淹水照片與1張高雄仁武地區淹水照，企圖偷天換日散布台南淹大水的假消息。經台南市政府提告後，台南地方法院15日依《災害防救法》散布災害不實訊息罪判刑2月，得易科罰金，此案仍可上訴。

庭訊時，羅某除坦承在臉書貼文，貼文附的照片是從網路新聞擷取的，更承認有1張照片是高雄仁武地區的淹水照片。法院認為，羅某明知颱風過境時，一般民眾都會擔心交通、生活受到風災影響；如果真有災害發生，也會急於避開受災嚴重地區，竟還透過網路截取並非此案發生時颱風對台南地區造成災害的圖片，企圖偷天換日散布台南地區大淹水的不實消息，讓台南地區民眾陷入生命健康、財產安全的恐慌。

法院還強調，市府在戒備丹娜絲颱風來襲時，還得替羅某散布的假消息，額外浪費資源向廣大市民闢謠、澄清，行徑十分惡劣。

台南市政府水利局說，羅某在臉書張貼台南大淹水的不實貼文後，許多民眾打1999熱線關切，明顯對市民的生活造成影響，並造成民眾恐慌及對政府不滿，足生損害於公眾。

(中時 )