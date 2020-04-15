近年來年輕型腦中風個案愈來愈多，常熬夜、不運動、肥胖、高血壓，才30歲出頭，已進入高危險群行列。

「我問病人健檢有沒有紅字？有啊。血壓多少？他說130毫米汞柱（mmHg），只高出正常一點點，就懶得處理。」於是第二年、第三年，這些血壓、血脂、血糖的數值，一次比一次高出的「一點點」逐漸累積起來，「下次來門診的時候，他已經半邊不能動了，」部立雙和醫院神經內科主治醫師陳龍感慨地說。他觀察，過去10個病例才有1個年輕型中風，但這10年來增加不少，10個裡面有3、4個都是。

衛福部統計，腦血管疾病長年佔據國人10大死因前5名。光是2017年，便奪走11755條性命。並且，55歲以下中風人數正逐年增加。聽來十分恐怖，到底年輕型腦中風是什麼？年輕人又該怎麼預防？

年輕型中風或稱早發型中風，一般以55歲以下中風作為標準。台北榮民總醫院神經內科主任李怡慧指出，年輕型中風當中，約五成為出血型腦中風；高齡族群僅約兩成五。可能是因為年輕血管較少粥狀斑塊、較容易破裂，病因也較高齡族群更複雜。

她分析，年輕型腦中風的危險因子包括這幾類：

●高血壓

高血壓是年輕型腦中風最常見的危險因子。李怡慧說，年輕人常熬夜工作，像科技業輪班、加班是常態，自律神經功能受影響，連帶影響血壓。「醫護人員也有很多輪值大夜班，不是高血壓就是低血壓，」陳龍補充。

●動脈剝離

除此之外，年輕人也更容易產生動脈剝離。李怡慧說，年輕的血管內壁就像新的水管，非常暢通，不同於老年人常被血管斑塊堵住。只是一旦血管內壁被血流衝出裂縫，就會形成假腔。動脈血液灌入假腔中，擠壓原本管腔，影響正常供血，是為動脈剝離。

●影響雌激素分泌的藥物

雌激素有保護心血管的功能，但高量的雌激素可能影響血液凝固度，因此長期服用口服避孕藥，其成分也可能提高中風風險，建議事先評估。

●特定疾病：自體免疫疾病、癌症、先天性心臟病等

其他年輕型中風的成因，則來自特定疾病。如自體免疫疾病、血管炎、癌症、先天性心臟病等。「像紅斑性狼瘡這類白血球攻擊自體的疾病，會使血管發炎，容易中風，」陳龍表示。某些癌別如腺癌，特別容易讓血液濃稠，產生血栓；再來是心臟結構異常的疾病，如卵圓孔閉鎖不全、心室中隔缺損等，都可能增加血栓性中風。

●遺傳性腦中風

在遺傳性腦中風中，最常見的是名為「體顯性腦動脈血管病變合併皮質下腦梗塞及腦白質病變（簡稱CADASIL）」的疾病。

李怡慧指出：「CADASIL由位於19號染色體上，名為NOTCH3的基因所控制，是一種顯性遺傳的腦血管疾病。」患者的小血管特別脆弱，易堵塞、破裂，成年後容易反覆小中風或失智。李怡慧說，這種遺傳性腦中風算是罕見疾病，「只佔所有年輕型中風1％左右。」如有家族中風病史，可做遺傳諮詢、看是否進行基因檢測。

年輕型中風是可以預防的。（圖片來源：pixabay）

有家族病史的民眾也需從小保養血管，避免三高、加強健康飲食與運動習慣。

但專家也表示，年輕型中風是可以預防的，只要做好下列2件事：

1.定期量血壓

「除年齡、性別、遺傳外，三高、體重都是可控因子，控制得好就能降低風險，」陳龍說，不管年齡多小，一旦健檢曾出現高血壓、高血糖、高血脂等症狀，都該培養每天固定時間量2次血壓的習慣。

建議上班族可以在每天午休時間測量1次、晚上回家後再測量1次，這兩個時間較不容易緊張，測出來的血壓數值較為準確。

據2016年《中華民國心臟學會暨台灣高血壓學會高血壓治療指引》，血壓正常值為小於120/80毫米汞柱；高血壓前期為120/80～139/90毫米汞柱；若到140/90毫米汞柱以上，就屬高血壓。

另外，年輕族群也應維持正常作息，戒菸、控制飲食、多運動、少熬夜。

2.三高加面歪、手軟、足無力，請速求診

FAST是國際公認能快速辨別典型中風症狀的指標：

F 臉部表情不對稱（Facial drooping）

A 手臂無力（Arm weakness）

S 口齒不清（Speech difficulties）

T 確定發病時間並儘快送醫（Time to call emergency services）

陳龍為讓民眾易上口、記得住，也提出閩南語版：「面歪、手軟、足無力」，助台灣民眾判別中風症狀。

另外，非典型的頭痛，也可能是腦中風前兆。李怡慧說，曾遇過憂心忡忡的民眾來掛號，以為只要頭痛就有危險。其實，「中風的頭痛是因為動脈剝離，這種痛楚和偏頭痛不大一樣，會更嚴重。」她建議，當產生劇烈頭痛、中風症狀、又已知是三高患者，才應就診檢查。

此外，陳龍也提醒，如果有糖尿病、高血壓或三高的長輩出現嘴麻、手麻或暈眩狀況，建議立刻就醫。

(中時電子報)