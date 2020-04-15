疫情仍在全球延燒，因應民進黨最近的作為，大陸國台辦旗下的一個網站，貼文引述大陸飛彈技術專家的話點出「武統」台灣的6個時機。

「中國台灣網」引述大陸飛彈技術專家、核戰略專家楊承軍的話指出，民進黨政府在疫情中對大陸和美國兩種截然相反的嘴臉；瘋狂攻擊世衛組織秘書長譚德塞，向美國示好；堅持台獨立場，不斷推動「去中國化」；企圖「以武拒統」，發展武器裝備等，認為這些作為將讓台灣陷入內外交困的境地。

楊承軍分析說，美國干預兩岸程度加深，但不會為台灣向大陸宣戰，因為他們會顧慮戰爭的成本和後果。他也指出，民進黨的台獨綱領不會改變，臺灣民眾對「一個中國」的認同感將下降。而多年來，民進黨政府把他們提出的「和平統一，一國兩制」視為軟弱可欺，反而更變本加厲、肆無忌憚地加速推動台獨進程。

楊承軍甚至具體點出觸發武統的6項條件：1、台灣政府公然宣布獨立時；2台灣政府提出「獨立公投」、使大陸面臨分裂時。3、台灣有外軍部署時；4、台重啟核武研發時；5、台軍使用軍事手段攻擊大陸時；6、台灣內部發生大規模動亂時。不過上述6個時機，並不包括趁疫情時動手，應讓國際社會和蔡英文政府看到他們維護國家核心利益的決心和不可逾越的底線。

最後該文也強調，專家楊承軍所提的武統時機，並不代表大陸放棄了「和平統一，一國兩制」的大方針，這就要看民進黨政府和它背後的美國勢力能否認清形勢。

(中時電子報)