前身曾是中市知名的「東海戲院」的東海大樓，已年久失修，經通過台中市府危老都更獎勵將重建為住宅大樓，昨天開工動土。台中市長盧秀燕致詞表示，此案是台中市中區依危老重建條例核定的第一個都市更新案，深具指標性意義，市府將持續與民間合作，逐漸讓舊城區風華再現。

東海大樓過去是中區商機盎然、現代化的商業大樓，但隨著商圈轉移沒落，商家各自改裝外牆，凌亂廣告看板覆蓋建築主體，大樓年久失修。經鉅泰建設公司投入整合與重建，規劃「鼎泰中城」建案，將重建為地下5層、地上22層，148戶的集合住宅大樓。

盧秀燕表示，此建案是中區危老重建的指標性都更案，去年經市府依《都市完險及老舊建築物加速重建條例》核定重建計畫，並爭取綠建築標章、耐震設計、退縮建築及無障礙環境設計等容積奬勵項目，外加「時程奬勵」，容積奬勵值高達38％。

台中市府都發局指出，市府推動台中大車站計畫，辦理中區老舊街活化補助，改善老舊街屋外部景觀，以持續推動舊市區再生。此案是中區閒置大樓重建的第一案，對中區的再生具有指標性意義，將引導再創中區都市榮景。

市議員李中、江肇國及黃守達等人也到場參加動土儀式。「這對舊市區再生是件大好事！」曾任不動產開發公會總幹事的李中分析，中區過去地價貴、房價猶如天花板般高，危老重建條例的門檻較低，尤其，獎勵容積率約近達40％，相對降低土地成本，才能大幅提高建商的投資開發意願。

(中時 )