新冠肺炎肆虐全球，疫情在日本仍不斷擴散，日本傑尼斯天團嵐多場演唱會受阻，原定下月15至16日在容納至少8萬人的東京新國立競技場舉行的演唱會，14日已決定延期，5位成員也分別回應，櫻井翔表示為了防止疫情擴散，取消演唱會是痛苦的決定，但唯有延期才能保障歌迷的安全，其餘成員也呼籲歌迷要勤洗手嗽口抗疫。而嵐在大阪、愛知、福岡舉行的「ARASHI EXIBITION“JOURNEY」展覽則中止，他們早前也已取消4月的首次北京演唱會。

嵐將在今年底休團，可惜今年度安排的多項大型演出都因新冠肺炎疫情而被迫喊卡，包括已延至下年的東京奧運，嵐本來應無法為NHK電視台擔任大使，但NHK方面上月卻表示計劃未有變動，有望5人明年休團後合體為奧運任特別報道員。

受影響的不只如此，朝日電視台新聞節目《報導STATION》的43歲男主播富川悠太日前確診武肺，同台於17日現場直播的音樂節目《Music Station》，15日取消本月所有直播，免得74歲主持森田一義（Tamori）與女主播並木萬里菜受感染風險，屆時節目將播出以前片段。

(中時 )