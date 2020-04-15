行政執行署桃園分署受理8件違反「居家檢疫」罰鍰案件，其中桃園首例被罰百萬的21歲李姓男子拒不配合，名下也無財產可以強制執行，桃園分署指出，將和李男父母協商，若李男堅不配合，將聲請法院裁定拘提、管收。

桃園分署指出，受理衛生局移送8件違反「居家檢疫」規定，有7件為7萬元罰鍰，1件為100萬元。遭罰7萬元的7人中，有2位名下有房地，已請地政機關辦理查封登記。15日前往現場張貼封條時，有1人是小吃店業者，隨即繳清罰鍰，另1人則趕緊求情，指會辦理分期繳納，請勿張貼封條，則獲得同意請求。

另外有一對姊妹在居家檢疫期間，到外縣市禮佛，名下無財產、無所得，收到限制出境、出海通知。父親15日也致電桃園分署表示，願幫女兒辦理分期繳納。

其中李姓男子因4度外出，還嗆警察，遭重罰百萬，但桃園分署與其其聯絡時，李男拒絕透露住處，也未住在戶籍地。因李男在工地打工，並無財產可以強制執行，桃園分屬先限制其出境、出海，也將通知其父母協商，桃園分署也說，若李男再不面對，將聲請法院定拘提、管收。

(中時 )