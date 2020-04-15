北市副市長黃珊珊（右三）15日初次試用實名制口罩智慧販賣機。（張立勳攝）

北市率全國之先推出實名制口罩智慧販賣機，副市長黃珊珊抱病2天後，15日下午現身轄區內的販賣機，初次試用，她說，北市做口罩智慧販賣機，就是為了達到智慧城市的目標，並減輕藥師的負擔，未來可將技術再交給中央，推廣下去。

黃珊珊說，現在信義區這3台販賣機，每日共配發900份口罩，但因上班族很多，平時就賣光，所以有在考慮，之後在12個行政區試辦時，變成大機器以增加口罩量，讓其他人也買得到。

黃說，廠商提供機台的技術，而拆帳的手續費則由市府付，但市府現在還沒花到多少錢，不過也不可能一直這樣撐，未來口罩需求量大，可有別的廠商來提供，她也希望不只這一種販賣機機型；且現在推廣「悠遊付」，也是希望悠遊卡實名制，就不用造冊排隊，若廣泛使用在區里做數位建設，「嗶」一下就能領物資。

她還說，當天賣得狀況不是市府設定出的bug，是中央的問題，但講清楚就好了，中央若沒有幫忙開放後台，連接健保署資料庫，就沒辦法做，所以市府就是把資安保護好、複雜的溝通做好，這還是中央與北市府成功的合作。

「要先在一個地方測試，不是直接全上。」黃說，先試辦1台賣300份口罩，再跟中央報告結果，且志工也要訓練，資訊局也要確保前期試辦沒問題，當然一開始一定會出狀況，但屆時藉由販賣機成功，藥局也許未來不用那麼累，北市先做好技術，再交給中央去做也ok。

(中時 )