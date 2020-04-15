台灣虎航考量各國疫情發展變化多端難以預測，為讓旅客未來行程有更多的調整彈性，今(15)日宣布，凡於4月15日晚間23:59前已完成購票，且出發日介於6月1日至7月14日間，皆可免費機票改期手續費1次，惟票價差及稅差須另行支付。

台灣虎航表示，贈送的免收機票改期手續費1次，預計將於明(16)日上午8點前自動匯入符合上述條件的訂單中，旅客可至官網「管理訂單」中查詢及自行更改日期，可更改至2020年10月24日前(含)的同一航線任何航班之區間，只要選擇航班仍有可售座位，至結帳畫面後，僅須支付票價差及稅差，無須再支付機票改期手續費。

雖正值防疫期間，部份旅客仍有返國或是洽公等必要需求而往返國際間，因此台灣虎航也推出「放心訂安心改」活動，讓旅客在面對能疫情的變化或是旅遊目的地的突發狀況，而能即時變動調整行程。凡於4月16日起至4月30日止，購買6月1日起至7月14日期間出發的旅客，不論是購買「tigerlight」或是「tigersmart」者，即可獲得免收機票改期手續費1次。如選購「tigerpro」者，除享原有免費變更航班日期或時間1次外，亦可再獲贈機票改期手續費1次。

須注意的是，如已預購機上餐食的旅客，在航班出發48小時前完成航班變更，如更換後的航班為48小時內出發，造成原始購買的餐食無法提供時，則無法退款。其他相關說明，民眾可參照官網訊息。

(中時 )