華航英文名稱及國名議題受到討論，台大政治系教授蘇宏達昨在臉書指出，行政院長蘇貞昌在大選後操弄兩岸緊張情緒及國家認同問題，現在還要求華航，以後運送物資要拿掉華航標誌，在防疫期間掀起改名衝突和台獨爭議，他建議參考瑞士經驗，在國際上使用慣例的國際名稱，同時在國內保留原有歷史、族群的正式國家名稱。

蘇宏達指出，蘇貞昌在今年大選後，把防疫重任交付在陳時中部長身上，自己則不斷侵害總統職權，操弄兩岸緊張情緒及國家認同問題，現在還要求起華航，以後運送物資的時候拿掉中華航空的標誌，甚至改名台灣航空，在疫情大敵當前時，無端掀起了改名衝突和台獨爭議，這陣子的所作所為，讓人民只知道蘇院長，快忘了蔡總統的存在。

蘇宏達說，1971年我國被迫退出聯合國後，國際組織和大多數國家，都拒絕承認中華民國；為了在國際上與中華人民共和國區隔，我們自然以台灣來指稱，但是，更改國號直接牽動了敏感的國家認同丶搖幌的憲政架構和脆弱的兩岸關係，所以台獨成了口號，華航改名成了民進黨其實無能台獨的遮掩。

對於如何在國際上能與大陸區隔，又不動搖既有憲政架構，同時穩定兩岸關係丶避免戰禍，蘇宏達以瑞士為例，瑞士英文國名是Switzerland，但瑞士正式國名是Confédération Helvetica，縮寫為CH，然而國際習慣的指稱，並未改變瑞是基於尊重歷史、族群和諧和憲政穩定的正式國名。

蘇宏達建議蘇貞昌優先考慮，如何在不破壞國內政治和諧丶不挑起認同衝突的前提下，讓華航在國際上和大陸民航區隔。當初在護照封面上加註Taiwan與大陸護照區隔，並一步步取得160多個國家免簽待遇，就是一個極成功的例子。

(中時 )