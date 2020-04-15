《紐約時報》今刊登台灣民眾募資的廣告，文中為台灣被WHO拒於門外抱屈。WHO立即發表13點聲明，強調數十年來一直與台灣衛生部門保持技術交流。對WHO的13點聲明，林靜儀醫師在臉書一一註解打臉WHO。
林靜儀醫師表示，WHO提了13個例子回覆中央社，說他們「一直有跟台灣聯絡」，看完笑了。並一一註解打臉WHO的聲明：
1. 台灣成立2005年國際衛生條例（IHR, 2005）聯繫窗口，透過它接收IHR的通訊，向WHO總部直接提供IHR相關更新資訊，並可進入IHR活動資訊網站（EIS）系統。
12. 為支援IHR的工作，一位台灣的專家已被列入IHR專家名單。
林靜儀指出，我們2019年12月31日透過IHR提醒你們中國有奇怪疫情可能人傳人要注意哦，如果有資料拜託給我們喔，結果你們 已讀未回啊
2. WHO在2020年1月成立多個支援WHO在全球因應COVID-19工作的重要網路，台灣的衛生專家參加了其中兩個。
3. 兩位台灣的專家參與了WHO在2020年2月11日至12日主辦的全球研究與創新論壇
林靜儀指出，當時全球疫情已經延燒，讓我們參加討論不合理嗎？啊嗯丟金多謝哦
4. 台灣的衛生調查訓練班是流行病學與公共衛生防治訓練網（簡稱TEPHINET）的成員。WHO會與TEPHINET分享全球疫情警報與因應。
5. WHO透過技術領導單位曾向台灣衛生當局提供簡報。
林靜儀指出，「我有叫別人給你講義哦。」
6. 台灣的專家與當局可自由前往WHO官網及其他數位平台取得最新發展、指引及其他材料。他們也可以進入網站平台，那裡有提供給全球決策官員及疫情因應人員的公開線上課程。
林靜儀指出，我覺得這個最扯。「你們自己可以上網看啊。」
7. 對台灣駐日內瓦辦事處有指定的聯絡窗口。透過這個管道可處理一般性的問題，
林靜儀指出，大概是「我有給你客服電話號碼」的意思。
8. WHO透過歐洲疾病預防暨管制中心與台灣衛生當局互動。
林靜儀指出，「我有叫我朋友跟你一起玩啊。」
9. 在2019年全年，台灣專家獲得9場WHO技術會議的邀請。他們參加了其中8場
林靜儀指出，可是2009至2019年間我們申請參與187場技術性會議，最後只准出席57場誒。
10. 在流感方面，台灣的疫苗製造廠國光生技對WHO流感全球大流行因應準備架構（PIP Framework）做出貢獻。
林靜儀指出，呃，所以？
11. 在對抗癌症方面，台灣的專家曾供稿給WHO國際癌症研究署出版的重要刊物。
林靜儀指出，呃，不然咧？
13.在許多其他議題方面，從WHO藥廠產品檢驗合格之前的做法到瘧疾，我們在各種做法與技術問題上也有交流。
林靜儀指出，同學你已經在湊字數了吧。
(中時電子報)
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